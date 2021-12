Sangue Bom: Malu se declara para Maurício e o beija

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 14, Verônica discute com Natan. Maurício questiona Amora sobre Bento. Perácio fala para Rosemere que assumirá a paternidade de Filipinho após o exame de DNA. Natan comunica sua separação de Verônica a Maurício. Charlene não deixa Bento falar com Wilson. Fabinho leva um fora de Sílvia. Damáris fica furiosa ao ver Brunetty no Kim Park. Vitinho tem um surto depois de falar com Tina.



Edu, Cléo e Karol interrogam Júlia sobre seu suposto namorado. Xande descobre que Filipinho quer ser ator de musical. Charlene enfrenta Wilson. Damáris briga com Brunetty e Sueli Pedrosa grava toda a confusão. Vinny fica com vergonha dos pais. Malu se declara para Maurício e o beija.

