Sangue Bom: Malu se declara para Bento na frente de Amora

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 15, Maurício segue Fabinho até um hotel de luxo. Margot chega à casa de Verônica. Damáris fica deslumbrada com seu novo visual. Lili expulsa Bárbara de sua casa. Giane apresenta Caio para Silvério. Madá repreende Malu por tentar reconciliar Bento e Amora. Brenda chega ao Cantaí, e Rosemere fica intrigada. Verônica decide hospedar Margot em sua casa. Maurício espera por Fabinho na porta do hotel. Renata se encontra com Vinny. Brenda se aproxima de Nelson. Damáris reclama ao ver Wilson com a Mulher-Pupunha. Giane não deixa Caio beijar seu rosto.

Tina implora que Luz não conte a Vitinho que ela trabalha em sua casa. Nelson percebe a intenção de Brenda e tenta se afastar. Luz e Xande pedem carona para Caio. Bento fala para Malu que desconfia de Caio. Fabinho consegue fugir de Maurício. Bárbara procura Gilson no Cantaí, e Vitinho a reconhece. Vinny cuida de Renata. Damáris decide ter uma conversa séria com Wilson. Bárbara implora que Gilson a ajude. Maurício afirma a Amora que descobrirá o endereço de Fabinho. Malu se declara para Bento na frente de Amora.

Perdeu o capítulo de sábado, 13? Então assista aos vídeos.

