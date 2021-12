Sangue Bom: Malu oferece emprego para Fabinho

No capítulo de Sangue Bom que vai ao ar nesta quinta-feira, 26, Bento descobre que a terapeuta de Amora não existe. Socorro decide ajudar Amora a se vingar de Wilson. Rosemere desvia de Brenda, que acaba caindo da escada. Charlene comemora sua parceria com Karmita. Renata discute com Érico. Fabinho dá um fora em Júlia e Tina. Bento questiona Amora sobre sua terapeuta. Tito leva Lara e o filho para casa. Giane e Camila aconselham Caio a brigar pela herança de Cardoso. Natan convence Edu a seduzir Júlia. Fabinho sugere que Giane seja a modelo para a nova campanha da Crash Mídia.

Mel desiste de participar do seriado de Vitinho. Wilson incentiva Renata a não desistir de Érico. Amora leva seus sapatos para a Toca do Saci e pede para Malu ficar com seus sobrinhos. Natan repreende Verônica por vender a Para Sempre. Malu oferece emprego a Fabinho e fala para Maurício que não quer assumir um compromisso. Socorro se aproxima de Renata. Érico flerta com Malu. Fabinho assiste ao show no Cantaí abraçado a Giane. Maurício invade a Crash Mídia ao ver Érico e Malu se beijando.

Perdeu o capítulo de quarta-feria, 25? Então assista aos clipes

