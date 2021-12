Sangue Bom: Malu entra em crise e dispensa Maurício

No capítulo de Sangue Bom que vai ao ar na terça-feira, 24, Amora fica transtornada com a revelação que Wilson faz a Bento sobre seu comportamento com Simone. Cardoso sente uma forte dor no braço, e Lara pensa em apressar seu casamento. Giane leva Bento até Simone. Maurício proíbe Malu de se envolver nos problemas de Bento. Érico briga com Tito e Natan na frente das câmeras. Renata reclama do comportamento de Érico. Verônica cuida de Natan. Cardoso sofre um infarto antes de assinar a certidão de casamento, e Lara se desespera. André conta para Bento que Amora ameaçou Simone. Bárbara sugere que Amora engravide de Bento.

Margot pede para Rosemere e Perácio não falarem com Fabinho sobre a possibilidade de ele ser filho de Wilson. Glória encontra Bento em seu jardim. Amora tem uma ideia para tentar resgatar seu casamento. Caio se arrepende de não ter conseguido falar com o pai, e Camila tenta consolá-lo. Amora obriga Simone a ajudá-la. Verônica decide vender a Para Sempre. Fabinho e Giane se divertem juntos. Bento se surpreende ao encontrar Amora com Simone e os filhos em sua casa.

