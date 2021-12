Sangue Bom: Malu é empurrada de escada por pessoa misteriosa

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 11, Wilson fica transtornado com a possibilidade de que Bento seja o responsável pela sabotagem no bufet. Amora finge sentir falta de seu suposto bebê. Emília se assusta com o jeito como Malu fala com Zezão. Damáris joga pimenta em Mel. Fabinho sai de casa e vai para um hotel. Bento deixa Amora em casa e vai atrás de Wilson na Acácia Amarela. Amora fica atônita quando vê Malu entrar em casa com Zezão. Wilson atira pedras na loja de Bento. Amora ameaça Malu, e Socorro fica horrorizada. Tina se desespera com o desprezo de Lucindo.

Malu é empurrada de uma escada por uma pessoa e cai desacordada na rua. Amora vibra com o acidente da irmã. Luz, Kevin e Dorothy vão com Bárbara visitar Malu. Giane se produz na Para Sempre. Lucindo chama Gládis para ficar com ele. Tina pede ajuda a Áurea. Amora tenta saber notícias de Malu. Giane teme que Fabinho seja acusado pelo acidente de Malu. Damáris tenta impedir a gravação da saga Sangue Bom. Madá e Bento encontram um anel igual ao de Amora no local onde Malu foi empurrada. Giane percebe a estranha reação de Socorro a uma acusação contra ela. Bento acredita que Amora empurrou Malu da escada.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 10? Então assista aos vídeos.

