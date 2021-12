Sangue Bom: Malu e Bento se unem para dar uma lição em Amora

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta sábado-feira, 18, Bento não aceita a proposta de Malu. Fabinho vai embora sem contar a Plínio por que o estava seguindo. Os cabelos de Brenda começam a cair e Rosemere é demitida. Perácio se emociona ao falar do filho para Eliseu. Lara e Amora se hostilizam na entrada do teatro. Filipinho conta para Rosemere como foi seu teste. Tito aparece na Casa Verde e Renata fica tensa.



Natan ganha o prêmio de melhor publicitário e Maurício fica indignado. Verônica aconselha o filho a perdoar Malu. Plínio comenta com Malu sobre a perseguição de Fabinho. Socorro não consegue entregar seu presente a Amora e Bento fica penalizado. Bento muda de ideia e decide aceitar a proposta de Malu para se tornar uma celebridade.

