Sangue Bom: Malu e Amora se enfrentam

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 20, Fabinho se enfurece com Camilinha. Odila e Rosemere não concordam com o pedido de demissão de Renata. Brenda afirma que Xande vai ajudá-la a continuar casada com Perácio. Malu conta para Bento que Amora levou Sueli Pedrosa à Toca do Saci para se promover. Silvério incentiva Giane a se encontrar com Caio. Vinny tenta descobrir por que Renata pediu demissão da Para Sempre. Luz critica Bárbara por se insinuar para Filipinho. Glória pede para Perácio expulsar Brenda de casa.

Vinny critica Renata por ter se demitido. Irene se entristece por causa de Fabinho. Socorro aconselha Amora a tomar cuidado com Giane. Malu e Amora se enfrentam. Damáris resolve trocar de lugar com Nice. Érico ouve Renata falar que se demitiu e fica surpreso. Áurea fala para Tina e Pau de Jacu que eles só serão felizes depois que saírem da casa de Bárbara. Renata se recusa a falar para Érico o motivo de sua demissão. Karmita se oferece para financiar uma agência para Caio. Fabinho vai à mansão de Bárbara.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 19? Então assista aos vídeos.

