Sangue Bom: Malu diz a Amora que está apaixonada por Bento

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar neste sábado, 8, Amora finge ficar contra Bárbara para agradar Maurício. Bento elogia Amora e deixa Sueli Pedrosa furiosa. Natan coloca Fabinho no lugar de Érico. Odila conta para Irene que Fabinho é um mau caráter. Emília convida Madá para morar com ela. Caio convence Lara a entrevistar Filipinho. Tábata se oferece para ser assessora de imprensa de Filipinho.

Brenda sugere que Perácio convide Rosemere e o filho para morar com eles. Rosemere se enfurece ao ver Tábata com Filipinho. Salma expulsa Renata de sua casa. Natan tenta fazer Verônica ajudá-lo com o trabalho. Verônica e Érico sofrem por causa de Natan e Renata. Amora pergunta para Malu se ela está gostando de Bento.

Perdeu o capítulo de sexta-feira, 7? Assista aos vídeos.

