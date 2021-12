Sangue Bom: Malu denunciará Amora

No capítulo de Sangue Bom que vai ao ar nesta terça-feira, 22, Malu avisa a Amora que vai denunciá-la por tentativa de assassinato. Érico se irrita com a possibilidade de Verônica ter reatado com Natan. Perácio pede que Rosemere compareça à sua vernissage. Lili implora que Damáris impeça o casamento de Lucindo. Bento convence Malu a não denunciar Amora.

Verônica e Maurício ficam sensibilizados com o pedido de perdão de Natan. Érico dispensa Cléo. Lucindo entra em pânico quando Tina chega para o casamento. Tina não consegue casar e decide ficar com Vitinho. Damáris aceita casar com Lucindo. Lana leva Perácio para conhecer a galeria de arte. Érico vai falar com Natan. Simone implora que Bento e Malu perdoem Amora.

