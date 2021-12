Sangue Bom: Malu convence Plínio de que Fabinho é inocente

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 10, Malu convence Plínio de que Fabinho não é o culpado pelo incêndio na Toca do Saci. Peixinho filma Bárbara brigando com Mel e Brunetty. Lucindo não consegue resistir a Gládis. Renata incentiva Vinny a trabalhar na agência de Érico. Brenda comenta com Perácio que possui uma poupança. Natan faz um vídeo da final do concurso do Famosinho da Casa Verde. Damáris arma um escândalo no Cantaí.

Malu atende a ligação da administradora de um flat alugado por Amora. Fabinho questiona Giane sobre Caio. Damáris manda Lucindo ficar com Brunetty. Érico acorda e deixa Salma e Gilson aliviados. Tina fotografa Brunetty e Lucindo juntos. Giane entrega a Fabinho as fotos do acidente de Amora. Malu descobre que Amora forjou o bazar de sapatos.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 9? Então assista aos vídeos.

