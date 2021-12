Sangue Bom: Malu conta para Bento que exame de DNA é falso

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 8, Fabinho descobre que Amora está sofrendo ameaças por causa da sabotagem no Kim Park. Malu defende Fabinho e deixa Maurício e Bento irritados. Amora vê André observando a discussão entre ela e Fabinho e forja uma expressão de medo. André conta para Simone que viu Fabinho ameaçar Amora. Silvério e Margot contam para Giane que estão juntos. Simone vai falar com Fabinho sobre sua irmã e acaba desmaiando. Plínio deixa Irene tentar ajudar Fabinho. Giane exige que o namorado se afaste de Amora. Brenda tenta convencer Perácio a seduzir Bluma para ganhar mais dinheiro. Filipinho sugere que Rosemere converse com seu pai.

Natan fica feliz em saber que Verônica aceitou fazer um vídeo na internet. Érico comenta com Renata que ficou tenso quando viu Verônica. Damáris/Gládis pede para Lucindo levá-la para passear de ônibus. Bento fala com Amora sobre a sua consulta com o ginecologista. Tina tenta beijar homens na rua para fazer ciúmes a Lucindo. Giane se recusa a falar com Érico sobre seu namoro. Maurício diz a Bento que Malu garante que Fabinho é seu verdadeiro irmão. Amora pede para Tábata ajudá-la a armar para culpar Fabinho pela perda de seu falso bebê. Malu conta para Bento que Socorro trocou seu exame de DNA pelo de Fabinho.

