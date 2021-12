Sangue Bom: Malu conta a Bento falcatruas de Amora

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 14, Bento e Wilson se espantam com a revelação de Salma. Irene e Plínio se desculpam com Fabinho. Todos se espantam ao saber que Bento é filho de Wilson. Plínio tenta se reaproximar de Fabinho. Glória conta que entregou Bento para adoção, depois que Lívia morreu no parto. Damáris e Lucindo descobrem a farsa de Tio Lili. Bento chora no colo de Malu. Bento reage ao saber dos crimes de Amora.

Vitinho demite Bárbara. Érico acusa Júlia de ter espionado a Crash Mídia. Douglas leva roupas para Socorro. Bento percebe que não é mais irmão de Malu. Tio Lili conta para Tina onde Lucindo está. Fabinho e Giane namoram no portão. Érico acusa Natan de ter roubado sua ideia, e Verônica fica espantada. Maurício questiona Malu sobre seus sentimentos por Bento. Bento dá um ultimato em Amora.

Perdeu o capítulo de sábado, 12? Então assista aos vídeos.

