Sangue Bom: Malu beija Bento

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 4, Bárbara tenta convencer Amora a se afastar de Bento. Lara descobre onde Maurício está hospedado. Filipinho cumprimenta Irene. Odila conta a Plínio o que sabe sobre Fabinho. Lili e os vizinhos preparam a festa de Lucindo no Cantaí. Wilson conta para Damáris que vai se casar com Charlene. Charlene discute com Wilson por causa de Pedrinho. Lucindo se emociona com a homenagem dos amigos. Lara beija Maurício. Bento tenta ajudar Charlene com Wilson, mas leva um fora. Socorro fica chocada com as fotos que vê de Amora na internet e tenta falar com ela.

Bento consola Malu. Lili conta para Verônica que Érico tem uma notícia para dar a ela. Plínio fica atormentado com uma ligação de Fabinho. Filipinho se despede de Irene ao sair da boate. Bento fica incomodado por ver Giane conversando com Caio. Mel invade o quarto de Filipinho e ele fica apavorado. Giane se desvencilha de Caio assim que Bento vai embora. Sueli Pedrosa mostra as fotos divulgadas por Fabinho. Malu beija Bento.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 3? Então assista aos vídeos.

adblock ativo