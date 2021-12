Sangue Bom: Malu agarra Maurício e o beija

No capítulo de Sangue Bom que vai ao ar neste sábado, 19, Madá leva Bárbara para morar com ela. Érico diz a Renata que esqueceu Verônica. Vinny sugere que Giane procure Fabinho na antiga sede da Crash Mídia. Rosemere descobre como Xande, Brenda e Tábata foram para a casa de Glória. Perácio fica desapontado quando Lana limita sua produção. Bolívar conta para Malu tudo o que fez a mando de Amora. Amora mostra para Bento as mensagens ameaçadoras que está recebendo.

Malu procura Maurício e os dois se beijam. Bárbara fotografa Tina vestida de noiva e manda a foto para Vitinho. Bento leva Filipinho à casa de Glória. Willy revela a Verônica que só a procurou por causa de Natan. Filipinho pede para Perácio tomar cuidado com Lana. Verônica procura Natan. Fabinho ouve Giane falando dele para Caio.

