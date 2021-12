Sangue Bom: Karmita ofere emprego a Renata no Rio

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 24, Maurício confessa a Malu que desconfia de seu amor por ele. Todos na Crash Mídia se surpreendem com Brunetty. Renata incentiva Érico a ir para o show de Palmira Valente. Verônica agradece Natan por tê-la indicado para Willy. Amora pede perdão a Malu. Damáris entrega as chaves de sua casa para Pulquéria.

Bárbara seduz Vitinho. Érico decide ir ao show de Palmira Valente. Giane não acredita na redenção de Amora. Verônica sofre com a ausência de Érico. Wilson leva para Bento o brinquedo de madeira e o retrato de Lívia. Socorro decide contar o que sabe sobre Amora para Gilson e Salma. Renata aparece na casa de show. Érico chega ao show de Verônica com flores.

Perdeu o capítulo de segunda, 21? Então assista aos vídeos.

