Sangue Bom: Irene descobre que está grávida

Em Sangue Bom o capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 20, Irene entra em pânico com a possibilidade da gravidez. Amora fica transtornada na presença de Fabinho e tenta expulsá-lo da casa de Bento. Érico avisa que vai buscar suas malas na casa de Verônica. Sheila começa a trabalhar na casa de Charlene. Érico e Renata ficam juntos. Plínio fica eufórico com a confirmação da gravidez de Irene.

Bárbara tenta convencer Natan a fazer o filme com ela. Érico e Verônica discutem. Amora descobre que Simone está trabalhando na Para Sempre e fica furiosa. Todos na Crash Mídia reclamam do comportamento de Érico. Malu comemora a gravidez de Irene. Giane fica indignada por Bento continuar casado com Amora. Charlene vê Amora maltratar Simone.

