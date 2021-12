Sangue Bom: Giane se declara para Bento

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 23, Plínio exige falar com a mãe adotiva de Fabinho. Bárbara expulsa Áurea de seu quarto. Cardoso desfaz o contrato com a Class Mídia. Bento se encanta com o book de Giane. Brenda fala mal de Rosemere para Perácio. Giane se declara para Bento. Perácio reclama por Rosemere sair com Nelson. Santa conta para Maurício o que Fabinho fez com Margot. Wilson decide voltar a trabalhar com Natan. Mel avisa a Sueli Pedrosa que Amora perdeu a campanha do Kim Park. Lucindo tira satisfações com Damáris. Fabinho entra em pânico quando Maurício e Amora chegam à casa de Plínio com Margot.

Brenda ameaça abandonar Perácio. Wilson descobre a armação que Damáris fez contra Charlene. Renata promete a Vinny deixar a bengala se conseguir a conta do Kim Park de volta para Érico. Érico e Palmira se encontram. Giane faz sua primeira sessão de fotos. Fabinho se revolta contra Margot. Rosemere tenta se manter afastada de Nelson. Vitinho vibra com a atuação de Filipinho e Luz. Madá deixa Tina permanecer na mansão. Charlene expulsa Wilson de sua casa, e ele procura Gilson. Palmira decide ficar com Érico. Irene e Margot se preocupam com o filho. Fabinho é preso.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 22? Então assista aos vídeos.

