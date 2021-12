Sangue Bom: Giane muda o visual para conquistar Bento

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 21, Fabinho marca um encontro com Irene. Érico pede para ver Renata. Lara se faz de vítima no programa de Sueli Pedrosa. Amora se recusa a falar sobre Simone e rasga o postal que recebeu. Natan incentiva Maurício a voltar com Amora. Amora convence Bento a manter seu namoro escondido. Kevin filma Bárbara com máscara no rosto. Fabinho é obrigado a voltar para a Class Mídia e teme por seu encontro. Bárbara manda Xande chamar Filipinho para jantar em sua casa.

Érico, Bento e Rosemere expulsam Sueli Pedrosa do hospital. Douglas faz uma declaração para Giane. Irene chega ao restaurante e se preocupa com a demora de Fabinho. Fabinho consegue acertar o slogan para a campanha e é liberado por Natan. Charlene arruma Giane, que fica surpresa com seu visual. Douglas desmaia de emoção ao ver Giane toda arrumada. Sheila chega ao esconderijo de Tito. Malu enfrenta Amora. Fabinho reencontra Irene.

