Sangue Bom: Giane invade o casamento de Amora

Nesta quinta-feira, 1º, em Sangue Bom, Bento discute com Giane por causa de Amora. Bárbara chantageia Brunetty. Damáris pede dicas para reconquistar o ex-marido. Wilson briga com Tito. Tito beija Renata. Bento fica eufórico com a possibilidade de falar com Amora. Plínio pensa em Irene. Fabinho pega um falso diploma de faculdade com um comparsa. Amora não gosta de ver Maurício e Malu juntos. Brunetty cai na cova de Jonathan. Júlia provoca Tina. Wilson encontra Damáris em seu quarto. Renata pensa em Tito.

Érico pede para a noiva levar Bento ao casamento de Tina. Xande vai ao Cantaí, e Gilson se preocupa. Bento faz as pazes com Giane. Rosemere discute com Xande. Natan avisa a Verônica que vai à casa de Bárbara. Giane não se conforma ao saber que Bento foi atrás de Amora. Sueli Pedrosa afirma a Zito que descobrirá a ligação entre Brunetty e Jonathan. Giane pensa na conversa que teve com Amora. Bárbara tenta seduzir Natan. Lara e Amora se desentendem. Giane invade o casamento e ameaça contar o que sabe sobre Amora para os repórteres.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 1º? Assista aos vídeos.

adblock ativo