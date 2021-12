Sangue Bom: Giane e Fabinho se beijam

No capítulo de Sangue Bom que vai ao ar neste sábado, 28, Malu discute com Maurício e Bento, e Giane a apoia. Amora pensa em aceitar a proposta de Caio. Vinny não deixa Lara destratar Nice. Damáris não consegue contar para Mel que está com Lucindo. Kevin, Dorothy e Luz tentam descobrir com Bárbara suas origens. Emília pede para levar os irmãos de Malu à casa de Plínio. Érico se declara para Renata. Santa se surpreende com o comportamento de Fabinho. Natan apresenta para o cliente a campanha que roubou de Érico.

Socorro ouve uma conversa entre Renata e Wilson, e conta para Amora. Verônica se despede de seus funcionários da Para Sempre. Érico descobre que sua campanha foi roubada. Amora pergunta por que Simone a abandonou. Júlia insinua que a culpa pelo roubo da campanha foi de Fabinho. Fabinho é demitido. Bárbara chora com a ausência dos filhos. Rosemere leva Nelson para falar com Perácio. Érico procura Maurício, mas encontra Verônica. Bento se surpreende ao ver Amora cozinhando com Simone. Giane e Fabinho se beijam.

