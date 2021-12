Sangue Bom: Giane e Caio vão atrás de Fabinho

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 2, Amora ameaça Malu para obrigar Madá a desistir de contar o que sabe sobre ela. Vitinho demite Filipinho do seriado e Xande o consola. Lucindo se recusa a levar Gládis ao Templo da Purificação. Fabinho fica com medo de Giane denunciá-lo e foge sem ouvir o que ela tem a dizer. Filipinho decide viajar para fora do Brasil. Natan lamenta ter perdido Verônica.

Verônica percebe Cléo acenando para Érico e fica enciumada. Renata comemora ao saber que Érico se desentendeu com Verônica. Bento aceita se casar com Amora. Wilson convida Renata e Vinny para serem padrinhos de seu casamento. Verônica manda flores para Érico. Fabinho liga para Irene, mas Plínio não o deixar falar com ela. A Toca do Saci é invadida, e Madá acusa Amora.



