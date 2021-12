Sangue Bom: Giane e Caio terminam o namoro

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 6, Giane não consegue acabar com o casamento de Bento. Amora ameaça se vingar de Giane. Giane e Caio terminam o namoro. Lara provoca Amora. Bento decide deixar a festa, mas Malu pede para conversar com ele. Cardoso obriga Érico a comemorar o sucesso de sua campanha. Irene vê Bárbara ofendendo Malu e a enfrenta.

Vitinho filma Kevin, Dorothy e Luz cuidando de Bárbara. Giane e Silvério se preocupam com Fabinho. Amora fica frustrada na casa de Bento. Damáris conta para Wilson que ela acabou com seu romance com Lívia. Érico discute com Verônica ao chegar em casa. Amora se surpreende quando Bento não cede à sua chantagem.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 5?

