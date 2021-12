Sangue Bom: Giane discute com Malu

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 19, Plínio fica indignado com a menção de Irene à sua traição. Rosemere pede a Tábata que não divulgue o encontro de Filipinho para a imprensa. Zito encontra Amora no restaurante com Maurício. Irene e Plínio têm uma conversa definitiva. Camilinha reconhece Verônica no Cantaí, mas Karmita não deixa que ela a denuncie. Irene avisa a Fabinho que está na casa de Plínio. Zito fotografa Filipinho e Brunetty bem próximos. Camilinha incentiva Verônica a contar a verdade para Érico.

Renata se lamenta de ter perdido Érico. Wilson pensa em Charlene. Lucindo se oferece para ajudar Charlene a ficar com Pedrinho. Plínio não consegue perdoar Irene. Giane sofre por causa de Bento. Glória não aceita que Rosemere fale de Wilson e Lívia. Tábata fica animada com as fotos que Zito fez de Filipinho e Brunetty. Silvério não quer mais contar para Bento que ele é filho de Wilson. Plínio sofre por causa de Irene. Madá flagra Bárbara roubando o troféu de Lucindo. Giane discute com Malu.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 18? Então assista aos vídeos.

adblock ativo