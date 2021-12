Sangue Bom: Giane decide fazer book e posa para Caio

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 11, Amora insulta Giane, que a enfrenta. Bento flagra Glória discutindo com Wilson. Verônica não consegue resistir a Érico. Vinny pede para ficar com Renata. Wilson ameaça Bento por mexer do jardim que foi de Lívia. Giane decide fazer seu book com Caio. Natan tira fotos com Brunetty. Mel decide contar onde Bárbara está para Sueli Pedrosa, em troca de uma entrevista com Lara.

Glória decide não contar a verdade para Bento. Brenda tenta convencer Perácio a continuar falsificando quadros. Maurício exige que Fabinho desminta os boatos que espalhou sobre Amora. Érico torce para se encontrar novamente com Verônica/Palmira. Giane posa para Caio. Malu afirma que convencerá Bento a fazer a campanha com ela. Perácio vê Rosemere e Nelson. Mel difama Amora em sua entrevista para Lara.

