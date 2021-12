Sangue Bom: Giane da tapa na cara de Fabinho

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 27, Maurício briga com Érico por causa de Malu. Socorro consegue pegar as chaves do Kim Park na bolsa de Renata. Simone pede para Bento não desistir de Amora. Madá obriga Tina a aceitar morar com Simone e seus filhos. Socorro mostra a Amora as chaves que conseguiu pegar de Renata. Júlia conta sobre a nova campanha da Crash Mídia para Edu. Natan fala para Bárbara que não pode mais ter filhos.

Renata se enfurece com Érico ao saber que ele beijou Malu. Socorro devolve as chaves de Renata sem que ela perceba. Verônica descobre que Érico beijou Malu. Charlene compra um carro novo. Silvia incentiva Tina a mudar de vida. Mel flagra Damáris com Lucindo. Tito beija Lara. Caio convida Amora para apresentar o Luxury.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 26? Então assista aos vídeos

adblock ativo