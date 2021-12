Sangue Bom: Giane beija Bento enquanto ele dorme

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 5, Malu se afasta de Bento e se desculpa por tê-lo beijado. Amora expulsa Sueli Pedrosa de sua casa e tenta falar com Bento. Caio acompanha Giane até sua casa. Nelson fica interessado em Rosemere. Jonas se encanta com Sheila. Filipinho foge de Mel, que é expulsa pelos seguranças do hotel. Odila incentiva Rosemere a dar atenção a Nelson. Giane dispensa Caio. Malu conta para Amora que beijou Bento. Amora destrata Socorro. Bárbara discute com Malu. Damáris pede que Tito a ajude a separar Wilson e Charlene. Renata ouve Érico confessar que gosta de Palmira.

Giane vai à casa de Bento. Socorro sofre por causa de Amora. Giane beija Bento enquanto ele dorme. Fabinho divulga mais uma foto e Amora responsabiliza Malu. Amora pede que Maurício a ajude a melhorar sua imagem diante da mídia. Giane ouve Bento contar que sonhou com o beijo de uma mulher e fica feliz. Plínio apoia Malu. Silvério vê a foto de Glória na revista e fica pasmo. Silvério conta para Salma que Glória é a mulher que o deixou com Bento na rodoviária.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 3? Então assista aos vídeos.

