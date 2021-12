Sangue Bom: Giane ajuda Fabinho e o leva para casa

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 5, Giane e Silvério socorrem Fabinho. Bárbara teme que Amora sofra ao se casar com Bento. Celinha e Irene convencem Plínio a ir ao casamento de Bento. Damáris invade o casamento de Wilson e tenta acabar com a cerimônia.



Cardoso pede para a Crash Mídia arrumar mais campanhas para Brunettý. Giane fica compadecida com o sofrimento de Fabinho. Bárbara faz um escândalo ao saber que Irene vai estrelar o novo filme de Plínio. Renata aborda Érico, e Verônica fica enciumada.



Camila faz insinuações sobre Giane para Caio. Giane decide ir ao casamento de Bento. Renata deixa Érico abalado com seus comentários sobre o relacionamento com Verônica. Giane interrompe o casamento de Bento.

