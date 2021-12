Sangue Bom: Giane aceita namorar Caio

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar neste quinta-feira, 15, Natan se assusta com a reação de Fabinho. Nelson e Lucindo expulsam Zezão do Cantaí e Rosemere chora com a desconfiança de Perácio. Giane aceita namorar Caio. Camilinha fala para Karmita que se apaixonou por Érico. Lucindo e Tina ficam interessados um no outro. Tina conta para Bárbara que Natan está interessado em Palmira Valente.

Amora aparece na Toca de Saci e deixa Malu, Emília e Madá surpresas. Natan tenta filmar seu pedido de desculpas e Verônica se diverte. Plínio, Irene e Bento vão à casa de Gilson. Sueli chega à Toca do Saci e Amora fala sobre Bento. Glória implora que Rosemere e Filipinho não saiam de sua casa. Fabinho tenta agredir Bento na casa de Gilson.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 14? Então assista aos vídeos.

