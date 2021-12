Sangue Bom: Giane acaba a sociedade com Bento

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar neste sábado, 20, Malu incentiva Giane a assumir o que sente por Bento. Bárbara tenta convencer Madá de sua inocência. Damáris pensa em atrapalhar a tentativa de Charlene adotar Pedrinho. Tito fala mal de Amora para Wilson. Emília percebe a má intenção de Tina com Bárbara. Rosemere se enfurece com as fotos de Filipinho e Brunetty. Verônica conversa com Renata sobre Érico. Verônica não consegue contar a verdade para Érico. Perácio fica irritado quando Rosemere pede para Nelson falar com Filipinho.

Tina conta para Sueli Pedrosa onde Bárbara está escondida. Damáris fica animada com seu plano contra Charlene. Giane acaba a sociedade com Bento. A Mulher-Pupunha chega à casa de Charlene. Plínio vê Fabinho no shopping. Caio pede para conversar com Giane. Malu conta para Bento sobre a paixão que Giane sente por ele. Bárbara decide sair da casa de Madá. Charlene flagra Lucindo com a Mulher-Pupunha em sua casa, e a assistente social chega no momento da confusão. Wilson se enfurece com a notícia de que Amora será a garota-propaganda de sua campanha.

Perdeu o capítulo de sexta-feira, 19? Então assista aos vídeos.

adblock ativo