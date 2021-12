Sangue Bom: Filipinho descobre quem é seu pai

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 28, Amora é obrigada a conceder a entrevista para Lara por causa de seu programa. Giane e Bento vão à Class Mídia confirmar se foi Fabinho quem invadiu a estufa. Renata pede para Érico não comentar com Natan sobre o problema da agência. Fabinho sugere que Natan convide Bárbara para estrelar seu filme.



Áurea faz previsões para Silvia e Érico. Wilson fala para Mel que conseguirá um emprego para ela na Class Mídia. Filipinho descobre quem é seu pai. Malu leva Emília para conhecer sua nova casa. Amora discute com Maurício depois da gravação do programa. Rosemere procura Perácio e avisa que Filipinho sumiu. Filipinho vê seu pai e sua mãe juntos, sem que eles o vejam. Bento fica decepcionado com Amora.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 27? Assista aos vídeos.

