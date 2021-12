Sangue Bom: Filipinho assume ser gay para Rosemere

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira-feira, 30, Amora convence Bento de que Malu está mentindo. Giane implica com Amora. Fabinho ouve Madá e Emília falarem sobre o incêndio na Toca do Saci e foge assustado. Malu e Bento discutem. Filipinho conversa com Rosemere, e Brenda filma a cena. Charlene explica para Tina por que Lucindo beijou Isaura. Gládis ensina Brunetty a dançar funk. Lucindo fica tenso na presença de Bárbara. Tito é chamado para fazer uma campanha na Class Mídia. Maurício sugere que todos façam um mutirão para refazer a Toca do Saci. Malu discute com Plínio por causa de Fabinho.

Renata aceita trabalhar com Wilson. Tina flagra Lucindo com Bárbara, e as duas se enfrentam. Sueli vê o vídeo feito por Brenda e decide publicá-lo. Renata percebe a falta de animação de Érico com Verônica. Silvia repreende Verônica por seu comportamento com Érico. Fabinho liga para Margot, mas não consegue falar com ela. Wilson se segura para não brigar com Charlene ao vê-la abraçada a Bento. Tábata se desespera ao ver o vídeo de Filipinho na internet. Wilson compra o apartamento de Maurício para morar com Charlene e Pedrinho. Amora descobre que Bento foi à Toca do Saci.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 29? Então assista aos vídeos.

