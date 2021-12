Sangue Bom: Fabinho se revolta com Odila

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 8, Fabinho se revolta com Odila por tê-lo deixado na casa de Gilson. Salma e o marido avisam a Irene e Plínio que Bento pode ser seu filho. Fabinho perde o controle no hotel e é expulso pelos seguranças. Amora leva Bento para a casa de Plínio. Bárbara despreza o convite de Vitinho para atuar no seriado. Lucindo se enfurece ao ver Vitinho e Damáris se beijando.

Érico e Maurício reclamam da forma como Cardoso quer que a campanha apareça na mídia. Sheila passa no vestibular para Direito. Giane se recusa a fazer a nova campanha de roupa de praia. Charlene exige que Wilson esqueça seu passado. Renata vai embora do Cantaí depois de ver Vinny beijar Vanessa. Cléo se insinua para Érico. Maurício consola Malu. Amora visita Fabinho na cadeia.

