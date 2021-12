Sangue Bom: Fabinho rouba Gilson

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar neste sexta-feira, 16, Malu fala para Sueli que Amora irá fazer um bazar com seus sapatos e doar a renda para a Toca do Saci. Cardoso tenta constranger todos da Crash Mídia. Edu descobre que Júlia inscreveu seu vídeo no concurso. Fabinho rouba Gilson e Salma. Irene impede Fabinho de destruir uma árvore. Amora observa o desenho que ganhou da menina na Toca do Saci. Malu resolve modificar sua postura com Bárbara.

Érico e Silvia se revoltam com o sarcasmo de Cardoso. Lili conta para Renata que Camilinha também está interessada em Érico. Pedrinho aceita que Charlene se case com Wilson. Amora procura Bento. Perácio pede o divórcio a Brenda. Brunetty beija Douglas. Palmira fala para Natan que só voltará a vê-lo depois que Verônica o perdoar. Renata declara seu amor por Érico. Amora beija Bento.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 15? Então assista aos vídeos.

