Sangue Bom: Fabinho revela a Plínio que é seu filho

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 26, Jonas e Douglas flagram Zito saindo da casa de Bento, e Amora destrói as fotos tiradas por ele. Bárbara se promove com a mentira que conta sobre Kevin. Filipinho provoca Rosemere ao elogiar Brenda. Érico afirma que perdoou Renata. Santa incentiva Verônica a investir em Érico. Zito decide não delatar Amora, e Sueli Pedrosa sente raiva. Salma fala para Amora que não acredita em seu romance com Bento. Kevin foge de casa. Wilson decide manter o emprego de Sheila, contrariando Damáris.

Érico fala para Renata que não quer reatar com ela. Palmira estimula Érico a montar uma agência. Filipinho vê a foto da família na internet e se emociona. Malu discute com Bárbara. Margot aconselha Fabinho a contar para Plínio que é seu filho. Malu conta para Plínio que esteve com Irene na Toca do Saci. Giane provoca Amora. Bárbara vai à casa de Gilson. Fabinho revela que Irene e Plínio são seus pais.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 25? Então assista aos vídeos.

