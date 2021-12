Sangue Bom: Fabinho grava confissão com Amora

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar neste segunda-feira, 12, Amora não deixa Fabinho pegar o envelope da bolsa de Socorro. Bárbara descobre que Tina já foi noiva de Vitinho. Socorro coleta o material de Bento e Plínio para o exame de DNA. Caio dá um presente para Giane. Socorro avisa a Amora que conseguiu trocar os materiais antes de enviá-los para análise. Wilson decide pagar o colégio para Pedrinho.

Edu perde a aposta para Júlia. Fabinho pede ajuda a Mel. Bento fala para Giane que ficou feliz com a ideia de ser neto de Glória. Perácio desiste de contar para Wilson que seu filho com Lívia está vivo ao ver Glória passar mal. Verônica marca um encontro com Natan. Bárbara e Bolívar se trancam com Tina no quarto. Fabinho provoca Amora e consegue gravar sua conversa com ela.

Perdeu o capítulo de sábado, 10? Então assista aos vídeos.

