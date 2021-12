Sangue Bom: Fabinho fotografa Bento e Amora

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 1º, Amora não cede à chantagem de Fabinho. Bento se preocupa com o estado da namorada. Rosemere discute com Brenda e Perácio fica a seu favor. Bento fica tenso quando Amora não anuncia seu namoro na TV. Dorothy desconfia do comportamento de Tina. Vitinho tem uma crise ao ouvir o nome de Bárbara. Pedrinho aparece e Charlene se emociona. Damáris sente tontura na hora de assinar o divórcio.

Luz assina contrato com Vitinho. Giane vê Fabinho seguindo Bento e Amora. Charlene promete cuidar de Pedrinho. Verônica aconselha Camilinha a desistir do casamento. Fabinho fotografa Bento e Amora. Wilson contrata Érico para fazer a publicidade do Kim Park. Bárbara procura Natan. Amora conta para Plínio, na frente de Fabinho, que ele queria obrigá-la a se casar com ele.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 1º? Então assista aos vídeos.

adblock ativo