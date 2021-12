Sangue Bom: Fabinho foge de Giane ao ser visto mendigando

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 29, Giane insiste com Bento que Fabinho não atentou contra sua vida. Lucindo não consegue se explicar para Tina. Tio Lili aconselha Renata a não trabalhar com Wilson. Gládis decide punir Damáris. Nélson não se conforma que Rosemere queira morar na casa de Perácio. Gládis aparece na festa para a estreia do seriado de Vitinho. Glória agride Brenda. Bárbara leva Mari para falar com Lara. Natan pensa em chamar Bárbara de volta para seu filme. Verônica sente-se insegura com Érico. Amora ouve Malu falar com Madá que devolverá o celular de Bento.

Fabinho procura comida em uma lixeira. Amora entra no quarto de Malu de olho no celular de Bento. Glória obriga Perácio a contar para Rosemere sobre a chantagem de Brenda, e Filipinho ouve a conversa. Amora vai à casa de Bento. Peixinho encontra Filipinho. Caio convida Giane para andar de moto. Lara e Camilinha discutem por causa de Maurício. Filipinho decide conversar com Rosemere. Fabinho foge de Giane ao vê-la na rua. Tito se surpreende ao ver Damáris vestida de Gládis. Tina sofre por causa de Lucindo. Amora exige que Malu prove as acusações contra ela na frente de Bento.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 28? Então assista aos vídeos.

adblock ativo