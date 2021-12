Sangue Bom: Fabinho fala com Bento sobre Amora

Nesta terça-feira, 7, em Sangue Bom, Ao invés de seguir para uma sessão de fotos, Amora vai para Casa Verde conversar com Bento. Ela se emociona ao lembrar do passado. Renata não consegue falar o que sente para Érico. Luz tenta tranquilizar Bárbara. Érico leva Renata para ver a reforma que fez no apartamento deles. Fabinho é rude com Giane. Socorro tira uma foto com Amora e divulga em seu site. Todos na casa de Gilson prestam atenção em Fabinho. Dorothy vê a foto de Amora no site de Socorro e comenta com Bárbara.

Rosemere descobre que Filipinho deu o dinheiro das aulas de canto para Brenda. Amora percebe a intenção de Fabinho ao lhe orientar a ir para o estúdio. Bárbara vai à Class Mídia para falar com Natan. Verônica pede para Renata incluir Bento na lista de fornecedores da Para Sempre. Tito procura Renata na empresa. Fabinho consegue um estágio na Class Mídia. Lara vê a foto de Amora com Socorro e deduz que a moça mentiu para a imprensa. Rosemere invade a casa de Brenda. Fabinho fala com Bento sobre Amora.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 6? Assista aos vídeos.

