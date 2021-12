Sangue Bom: Fabinho divulga as fotos de Amora e Bento juntos

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 3, Fabinho se faz de vítima para Plínio e acusa Amora de ser mau-caráter. Bárbara tenta se reconciliar com Natan. Bento e Amora incentivam Plínio a descobrir quem é Fabinho. Wilson comemora seu divórcio. Lucindo foge de Damáris e beija Nice. Filipinho e Tábata chegam ao Rio de Janeiro. Luz avisa a Malu que vai trabalhar na TV para provocar Bárbara. Charlene leva Pedrinho para casa. Verônica consola Renata. Nancy cuida de Tito. Amora leva Plínio para falar com Gilson e Salma. Giane critica Amora para Bento. Fabinho analisa as fotos que tirou de Amora e Bento.

Plínio fica abalado com o que descobre sobre o filho. Tábata faz um truque para que Filipinho seja fotografado por paparazzis na praia. Xande e Luz discutem. Caio aborda Giane no shopping e diz que poderia ser modelo. Perácio contraria Brenda e autoriza Rosemere a iniciar uma reforma em sua casa. Amora acusa Malu de ter ajudado Fabinho. Damáris decide ir ao aniversário de Lucindo no Cantaí. Plínio procura Odila. Filipinho fica encantado com o trabalho de Irene. Lara procura informações sobre Maurício. Giane pesquisa sobre Caio na internet. Fabinho divulga as fotos que tirou de Amora e de Bento.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 2? Então assista aos vídeos.

adblock ativo