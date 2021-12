Sangue Bom: Fabinho ameaça Amora

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 1º, Bárbara tenta se explicar para Natan. Fabinho orienta Malu a salvar o vídeo com as confissões. Malu pede que Kevin transfira o arquivo da câmera para seu computador. Bárbara se enfurece com Fabinho, que a ironiza. Malu revela à mãe que gravou todas as suas confissões. Plínio fica arrasado com o vídeo de Bárbara, e Malu pede que o pai converse com Fabinho. Natan tenta se consolar com Sílvia. Fabinho sugere divulgar o vídeo com as confissões de Bárbara e deixa Plínio e Malu estarrecidos. Amora teme que sua imagem seja afetada com o vídeo de Bárbara.

Fabinho envia o vídeo para seu e-mail, sem que Plínio perceba. Bárbara acusa os filhos de terem chamado Natan à sua casa. Giane implica com Bento por causa de Amora. Bento sugere que Rosemere ajude a reformar a casa de Glória. Dámaris surpreende toda a família com seu novo comportamento. Bárbara humilha Luz e ela decide ir à emissora com Amora. Brenda tenta enfrentar Rosemere. Luz pede para fazer o teste para o elenco do seriado de Vitinho. Áurea fala para Tina esquecer sua vingança contra Bárbara. Fabinho ameaça Amora para que ela se case com ele.

Perdeu o capítulo de sábado, 29? Então assista aos vídeos.

