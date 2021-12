Sangue Bom: Fabinho agarra Bárbara

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 28, Amora fica com ciúmes de Bento. Celinha aconselha Plínio a conversar com Irene antes de julgá-la. Bento tira satisfações com Malu por estar com Fabinho. Barrabás fica incomodado com a presença de Fabinho. Kevin é carinhoso com Bárbara. Damáris é expulsa de uma boate. Brenda se convida para ir à casa de Bárbara com Filipinho. Rosemere descobre a pintura de Perácio. Luz e Xande namoram escondido.

Fabinho provoca Bento. Charlene pede que Áurea ajude Damáris. Tito fica irritado com as ofensas de Sheila. Vinny afirma que ficará perto de Renata até que ela se recupere. Lili reconhece Verônica vestida de Palmira Valente. Brenda se insinua para Barrabás. Bento e Amora discutem. Lili aconselha Verônica a contar a verdade para Érico. Fabinho se insinua para Bárbara. Malu conta para Luz sobre seu plano. Fabinho beija Bárbara.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 27? Então assista aos vídeos.

