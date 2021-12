Sangue Bom: Exame de DNA diz que Bento é o filho de Plínio

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar neste quarta-feira, 14, Gilson desiste de contar a Fabinho sobre seus pais depois de ver sua reação. Renata tenta se convencer de que não está interessada em Vinny. Giane fica furiosa com a possibilidade de fotografar com Tito. Érico expulsa Fabinho de sua casa. Bento fica arrasado com o resultado positivo do exame de DNA. Bárbara comemora na frente de Malu o resultado do exame.

Amora não gosta de ouvir Bento recusar o dinheiro de Plínio. Giane e os moradores da Casa Verde expulsam Fabinho da praça. Rosemere recebe flores, e Perácio sente ciúmes. Glória fica emocionada quando Bento diz que a considera sua avó. Palmira exige que Natan peça perdão à ex-mulher. Fabinho fica transtornado com a notícia de que Bento é filho de Plínio.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 13? Então assista aos vídeos.

