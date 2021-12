Sangue Bom: Érico sofre um grave acidente

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 9, Érico e Verônica ficam juntos. Vanessa fica interessada em Jonas. Érico sofre um grave acidente. Natan avisa Verônica sobre o acidente de Érico. Cardoso substitui Lara por Brunetty no Luxury. Perácio engana Brenda para que ela volte para casa. Érico tem que ser operado. Amora reclama do hotel, e Bento tenta animá-la. Fabinho conta o que aconteceu no dia em que a Toca do Saci foi incendiada.

Margot avisa a Irene sobre seu filho e ela proíbe Plínio de denunciá-lo. Giane leva Malu para falar com Fabinho. Amora reclama de Bento querer procurar Simone. Renata decide perdoar Verônica. Lucindo declama seu amor por Damáris para Gládis. Amora deixa Bento sozinho para fazer compras. Malu confirma que foi Amora quem ateou fogo à Toca do Saci.

Perdeu o capítulo de sábado, 7? Então assista aos vídeos.

