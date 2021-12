Sangue Bom: Érico ignora Verônica

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 12, Érico hostiliza Verônica e Salma fica perplexa. Sandrona não perdoa Vitinho. Amora mente para não sair com o marido. Lucindo percebe a farsa de Damáris e fica revoltado. Bárbara leva Mari para ficar no lugar de Sandrona no seriado. Natan apresenta uma campanha para Nelson. Nelson se enfurece com Natan e Júlia pede demissão.

Giane ajuda Fabinho a andar. Bento passeia sozinho por Santiago. Brenda não aceita que Xande seja garçom no Cantaí. Malu conta para Maurício que o bazar de Amora foi forjado. Bento não encontra Amora em seu quarto. Salma e Gilson estranham o comportamento de Érico. Caio exige que Fabinho se afaste de Giane. Érico ignora Verônica e pede para Renata ficar com ele.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 11? Então assista aos vídeos.

