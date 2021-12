Sangue Bom: Érico beija Verônica

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 10, Bento conta para Charlene sobre a ameaça de Wilson a Pedrinho. Giane fica abalada com o que ouve de Caio e se enfurece com Amora. Wilson chora, abraçado ao retrato de Lívia. Karmita sugere que Renata namore alguém mais jovem. Érico espera por Palmira no Cantaí. Renata aceita sair com Vinny. Brenda mostra o cartão de Nelson para Perácio.

Mel descobre a presença de Bárbara em sua casa. Odila repreende Rosemere por esnobar Nelson. Verônica/Palmira despreza Érico. Lara não concorda em ajudar Natan a se reaproximar de Maurício. Wilson vai à casa de Glória. Vinny se declara para Renata. Érico beija Verônica/Palmira. Giane encontra Amora na casa de Bento.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 8? Então assista aos vídeos.

adblock ativo