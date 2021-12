Sangue Bom: Edu descobre que Xande é amigo de aluguel

No capítulo de Sangue Bom desta quarta-feira, 8, Fabinho pede que Bento se afaste de Amora. Bárbara repreende a filha por ter ido à Casa Verde. Lara mostra a Sueli Pedrosa a foto de Socorro com Amora. Giane humilha Fabinho. Rosemere destrói a fonte que Brenda comprou com seu dinheiro. Filipinho vê Xande em uma festa. Vinny tenta falar com Wilson sobre Damáris. Renata chora ao pensar em Tito. Silvério e Giane parabenizam Bento pelo aniversário.

Glória critica Perácio. Charlene fica entediada com a conversa de Edu. Edu descobre que Xande é amigo de aluguel. Silvério fala do dia em que trouxe Bento para casa. Glória lamenta a perda da filha para Chica. Wilson pensa em Lívia. Lucindo canta no karaokê com Damáris. Sueli Pedrosa denuncia a mentira de Amora em seu programa. Bento liga para Amora para tentar confirmar a presença dela em sua festa de aniversário.

