Sangue Bom: Damáris reconhece Verônica/Palmira Valente

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 31, Amora se faz de vítima para Bento. Giane afirma que Amora forjou seu acidente. Tina pede para Áurea contar a Bárbara o que aconteceu com Amora. Amora pede para Bento e Malu ficarem juntos. Charlene decide dar uma nova chance a Wilson. Socorro paga o motorista que atropelou Amora. Natan vai para a casa de Verônica. Mel convence Tito a trabalhar como modelo. Perácio beija Rosemere.

Damáris reconhece Verônica e decide contar a Érico a verdade sobre Palmira Valente. Pedrinho fica amedrontado ao ver Charlene beijando Wilson. Giane mostra a Bento as fotos que fez do acidente de Amora. Verônica chega tarde em casa, e Natan cobra uma explicação. Malu fica comovida com o telefonema que recebe de Bento. Fabinho visita Amora.

