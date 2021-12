Sangue Bom: Damáris ameaça Wilson de morte

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 27, Plínio e Malu se surpreendem com a revelação de Fabinho. Bárbara pede que Gilson a ajude a separar Bento de Amora. Tina se lamenta com Áurea de ter atingido Kevin com sua vingança. Bento expulsa Bárbara da casa de Gilson. Bárbara obriga Kevin a voltar para casa. Fabinho conta sua história para Plínio. Malu se oferece para ajudar Fabinho. Kevin e Tina fazem um pacto contra Bárbara. Vitinho explica a Filipinho o personagem que ele fará em seu seriado. Rosemere discute com Brenda. Fabinho volta a trabalhar na Class Mídia. Vinny decide ajudar Renata em sua recuperação.

Damáris ameaça Wilson para não se divorciar dele. Lara não desiste de acabar com a carreira de Amora. Plínio pensa em Irene. Malu, Madá e Emília ensinam as crianças a cuidar da horta, e Pedrinho as observa. Damáris invade um show de Brunetty. Vinny leva Renata na Para Sempre. Verônica e Érico trocam olhares no Cantaí. Glória se emociona ao ver como Bento deixou seu jardim. Bárbara, Bento e Amora se surpreendem quando Malu chega acompanhada de Fabinho na festa de Luz.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 26? Então assista aos vídeos.

adblock ativo