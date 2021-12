Sangue Bom: confira dos primeiros capítulos da trama global

Nesta segunda-feira, 29, na estreia da novela Sangue Bom, Bento e Giane entregam flores. Fabinho perde mais um emprego e Margot se preocupa. Jonathan morre antes de revelar seu romance com Brunetty, e Bárbara recebe a notícia diante dos repórteres. Amora decide sair do carro para chegar ao coquetel e esbarra com Bento.

Terça-feira, 30 - Sueli Pedrosa tenta descobrir com Brunetty o que Jonathan iria declarar para a imprensa. Bento comunica o motivo da manifestação, e Vitinho pensa em chamá-lo para ser entrevistado por Amora. Filipinho é expulso de um teste para um musical. O delegado dá um ultimato em Fabinho.

Quarta-feira, 1º - Giane mente sobre Bento para Amora. Damáris chega ao velório e tenta consolar Bárbara. Renata fica incomodada com a pressão de Verônica sobre seu casamento com Érico. Malu e Maurício se divertem no passeio. Brunetty ameaça divulgar seu caso com Jonathan.

Quinta-feira, 02 - Bento discute com Giane por causa de Amora. Bárbara chantageia Brunetty. Tito beija Renata. Bento fica eufórico com a possibilidade de falar com Amora. Bárbara tenta seduzir Natan. Giane invade o casamento e ameaça contar aos repórteres o que sabe sobre Amora.

Sexta-feira, 03 - Giane é levada para fora do casamento por seguranças e Bento a socorre. Renata fala para Bento sobre o desprezo com que Amora a trata. Lara tenta se aproximar de Giane e Bento. Vitinho foge da igreja, e Tina tem uma crise nervosa. Dorothy aconselha Amora a tomar cuidado com Lara.

Sábado, 04 - Tábata sugere que Amora adie sua festa de noivado. Margot confessa que roubou sua cliente para livrar Fabinho. Verônica ouve Renata falar de Amora e exige saber o passado da futura nora. Verônica contrata Bento para decorar a festa do filho. Bento, Amora e Fabinho se reencontram.

