Sangue Bom: Caio discute com Giane

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 13, Lucindo diz a Damáris que descobriu sua farsa. Giane ouve Caio ameaçando Fabinho e fica furiosa. Malu descobre que Amora colocou uma escuta em seu quarto. Rosemere dá um fora em Camilinha para defender Xande. Silvia fica chocada com a forma que Érico fala sobre Verônica. Vinny aconselha Renata a não se iludir com Érico.



Xande manda Brenda embora do Cantaí e Rosemere fica orgulhosa. Fabinho ajuda Giane na Acácia Amarela. Lucindo se irrita com os vizinhos por causa de Brunetty. Odila e Tio Lili acreditam na mudança de Fabinho. Cléo aconselha Natan a tentar reconquistar Verônica. Giane ensina Fabinho a embrulhar um vaso de orquídea. Caio discute com Giane ao vê-la trabalhando com Fabinho.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 12? Então assista aos vídeos.

